Il 25 aprile a Imola | il programma

Da bolognatoday.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 25 aprile a Imola si svolgeranno diverse iniziative promosse dal Comune in collaborazione con Anpi e Cidra, per celebrare l’81esimo anniversario della Liberazione. La commemorazione include eventi di varia natura e si inserisce in un programma che è iniziato il 15 marzo, con un primo appuntamento presso una sede locale. La giornata sarà dedicata al ricordo dei valori della Resistenza e alla memoria della Medaglia d’Oro al Valor Militare assegnata ai partigiani.

Iniziative promosse dal Comune di Imola, in collaborazione con Anpi E Cidra, per commemorare l’81esimo anniversario della Liberazione e rendere onore alla Medaglia d’Oro al Valor Militare per attività partigiana: il programma ha preso avvio lo scorso 15 marzo con un primo appuntamento presso.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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