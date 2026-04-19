Il 25 aprile a Imola | il programma

Il 25 aprile a Imola si svolgeranno diverse iniziative promosse dal Comune in collaborazione con Anpi e Cidra, per celebrare l’81esimo anniversario della Liberazione. La commemorazione include eventi di varia natura e si inserisce in un programma che è iniziato il 15 marzo, con un primo appuntamento presso una sede locale. La giornata sarà dedicata al ricordo dei valori della Resistenza e alla memoria della Medaglia d’Oro al Valor Militare assegnata ai partigiani.

Iniziative promosse dal Comune di Imola, in collaborazione con Anpi E Cidra, per commemorare l’81esimo anniversario della Liberazione e rendere onore alla Medaglia d’Oro al Valor Militare per attività partigiana: il programma ha preso avvio lo scorso 15 marzo con un primo appuntamento presso.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Modena “colora” il 25 Aprile, in programma un mese di celebrazioniUn programma diffuso, lungo un mese intero, che intreccia memoria, cultura e partecipazione civile per celebrare l’81° anniversario della Liberazione... Leggi anche: Liberazione, le celebrazioni per il 25 aprile a Bergamo: il programma completo Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Imola celebra l’81esimo anniversario della Liberazione; Una festa lunga una settimana. Dal 25 aprile al Primo Maggio concerti, banchetti ed eventi; GRANDE FESTA IN CENTRO CON LE STELLE DEL WEC. IMOLA PRONTA PER LO SHOW IN PISTA E NELLA FAN ZONE CON ATTENZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ; Imola si prepara a celebrare il 25 aprile e la Festa dei lavoratori. Imola si prepara a celebrare il 25 aprile e la Festa dei lavoratoriDissenso, pace, lavoro e ... papaveri. E’ il collettivo di giovani di sinistra che organizza la scaletta del 25 aprile pomeridiano (al mattino si ... corriereromagna.it Una festa lunga una settimana. Dal 25 aprile al Primo Maggio concerti, banchetti ed eventiUna settimana per tenere insieme Memoria e presente, Resistenza e diritti sociali, antifascismo e lavoro. È l’iniziativa che nei giorni scorsi ha lanciato in città il collettivo giovanile Papaveri, ch ... ilrestodelcarlino.it Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola facebook SUCCEDE DI TUTTO AD IMOLA La Ferrari parte bene, ma sulla distanza emerge la Toyota: la #8 approfitta di un minor carico di carburante per portarsi davanti e vince la gara La Rossa #50 viene penalizzata per un’infrazione durante la gara, mentre la # x.com