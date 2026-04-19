Ieri in Campania | indagini su rapina a Napoli e sul tentato omicidio di Avellino

Ieri in Campania sono proseguite le indagini riguardanti due episodi distinti: una rapina avvenuta a Napoli e un tentato omicidio verificatosi ad Avellino. A Avellino, il quadro delle indagini si è complicato a causa di ulteriori sviluppi legati alle sparatorie avvenute nella notte di Pasqua in una contrada della zona. Le forze dell'ordine continuano a indagare per chiarire i dettagli di entrambi gli episodi.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, sabato 18 aprile 2026. Avellino – Si aggrava il quadro investigativo legato alle sparatorie avvenute la notte di Pasqua in contrada Alvanite. Nelle ultime ore, una seconda ordinanza cautelare in carcere è stata notificata ai due indagati, padre e figlio, già detenuti presso il carcere di Bellizzi Irpino. L’accusa resta pesantissima: tentato omicidio. (LEGGI QUI) Benevento – Nella giornata di ieri militari del Comando Stazione Carabinieri di Montesarchio hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e mantenimento di una distanza minima di 1.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ieri in Campania: indagini su rapina a Napoli e sul tentato omicidio di Avellino Notizie correlate Ieri in Campania: condanna per l’omicidio Bembo ad Avellino, arresti per violenza sessuale nel NapoletanoTempo di lettura: 3 minutiLe notizie principali in Campania di ieri, giovedì 12 marzo 2026. Ieri in Campania: omicidio Bembo, condanna confermata ad Avellino. Arresti per violenza sessuale nel NapoletanoTempo di lettura: 3 minutiLe notizie principali in Campania di ieri, giovedì 12 marzo 2026. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Comunicazione Italiana; Rapina in banca a Napoli, caccia ai ladri; Rapina a Napoli, clienti nel panico davanti alla banca dopo le cassette di sicurezza violate: Fateci entrare; Lite in strada tra due persone, uomo colpito all'addome con due fendenti: un arresto per tentato omicidio. Caserta, epatite A: scattano i controlli dell’Asl sulle contaminazioniUn’indagine epidemiologica è stata avviata ieri mattina dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Caserta per fare luce sull’origine dell’ondata di epatite A ... ilmattino.it #Ponticelli- Nella serata di ieri un 46enne accoltellato per difendere padre da un furto. Indagano Carabinieri #Cronaca #Armi #NapoliEst #Carabinieri #NanoTV facebook Bella tavola rotonda ieri sera a Parma: "fossili, rinnovabili, nucleare: quale futuro per l'energia dell'Italia e dell'Europa" al #greeneconomyfestival @gefestival_ , con @LucaSqueri e @SimoneMori9 . Tanta gente in sala, soprattutto molti giovani... con un simpati x.com