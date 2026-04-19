Una rapper è stata schiaffeggiata in un ristorante McDonald’s di Hollywood mentre si trovava lì per acquistare del cibo. Secondo quanto riferito, l’incidente è avvenuto mentre era in attesa al banco. La cantante, nota per la sua carriera musicale, non ha rilasciato commenti pubblici sull’accaduto. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’episodio.

Voleva solo uno spuntino da McDonald’s, e invece Ice Spice si è trovata in una situazione decisamente spiacevole. La rapper statunitense è stata coinvolta in una lite fisica con un’altra donna nel fast food di Hollywood, e il video dell’alterco, diventato virale, è stato pubblicato da TMZ. La lite tra Ice Spice e una (ex) fan al McDonald’s. Le immagini la mostrano insieme a un amico, seduta ad un tavolo, senza scorta, intenta a chiacchierare con lui. A un certo punto un’altra cliente li avvicina; la cantante respinge il suo approccio e tutto degenera. “Da dove vieni?”, chiede ripetutamente la fan, e Ice risponde scherzando: “Vengo da McDonald’s”.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ice Spice è stata schiaffeggiata in un McDonald’s di Hollywood

Ice Spice Got SLAPPED in McDonald’s … Then It Got Worse

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