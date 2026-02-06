Telese Terme l’amministrazione precisa | Scuola e servizi il Comune risponde con opere e finanziamenti

L’amministrazione di Telese Terme fa sapere che sta lavorando per migliorare scuola e servizi pubblici. Nei mesi scorsi, il Comune ha ottenuto nuovi finanziamenti e ha avviato lavori per sistemare le scuole e potenziare le infrastrutture. La priorità resta offrire migliori condizioni ai cittadini e alle famiglie, con interventi concreti che si vedranno presto in città.

Telese Terme, disagi alla scuola media per lavori nei bagni: famiglie preoccupate, Bozzi chiede chiarimenti
A Telese Terme diverse famiglie si sono riunite davanti alla scuola media, preoccupate per i lavori nei bagni che sono ancora in corso.
Telese Terme, la maggioranza rilancia: squadra compatta e progetto civico per i prossimi cinque anni con Caporaso sindaco
Referendum separazione delle carriere: nascono i primi Comitati per il Sì di Forza Italia in provincia di Benevento.
Sant'agata de' goti, trovato il ragazzo scomparso: Sollievo dopo 24 ore di ansia
False fatture ed ecobonus: indagati 7 imprenditori, tecnici e commercialisti
Colle Sannita ricorda lo storico parroco Gaetano Luciano con un'opera commemorativa.
Telese-Solopaca, riparte l'attività del consorzio «parco turistico del lago»
Con il decreto di nomina dei componenti del Comune di Telese Terme nell'assemblea del consorzio del «Parco turistico del lago di Telese Terme e di Solopaca», riparte l'attività dell'organismo
Campi da tennis riaperti al pubblico: giovedì l'inaugurazione
I campi da tennis di Telese Terme saranno riaperti al pubblico. Giovedì 16 Novembre, alle ore 16,30 si terrà l'inaugurazione. I lavori sono stati realizzati con un mutuo contratto dalla precedente
Venerdì ore 17.00 presso il vagone storico nelle terme di Telese Terme, assemblea pubblica di là io del comitato Valle Telesina.

