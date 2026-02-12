IC Telese Terme nel plesso di Solopaca la giornata contro bullismo e cyberbullismo

Gli studenti di Solopaca hanno partecipato a un incontro contro il bullismo e il cyberbullismo. La scuola ha organizzato una giornata di sensibilizzazione con istituzioni e Polizia di Stato, invitando i ragazzi a riflettere sui rischi e le conseguenze di comportamenti scorretti online e offline. L’evento si è svolto nell’aula polifunzionale dell’IC Telese Terme, creando un momento di confronto diretto e pratico con gli esperti.

Ad aprire l'incontro i saluti della referente Bullismo e Cyberbullismo, prof.ssa Filomena Izzo. A seguire l'intervento della Dirigente Scolastica, prof.ssa Rosa Pellegrino, che ha rimarcato la necessità di una collaborazione sinergica tra istituzioni per accompagnare la crescita culturale e sociale delle giovani generazioni. Sono poi intervenuti il sindaco, ing. Pompilio Forgione, il parroco don Antonio Raccio e il Vice Questore, dott. Vittorio Zampelli. Dopo una prima fase istituzionale, il dott. Zampelli, insieme all'agente di polizia Chiara Mangiapane, ha avviato un momento di confronto diretto con i circa 60 studenti presenti, trasformando la mattinata in un'occasione di dialogo aperto e partecipato.

