Le superpotenze mondiali hanno lasciato scadere il trattato di deterrenza nucleare New Start. Ora, senza limiti, il rischio di un raddoppio delle testate nucleari si fa più concreto. Le armi sono ancora tante, e il pericolo di escalation cresce di nuovo. La paura di un conflitto atomico torna a farsi strada tra le nazioni.

Roma – “Tra gli anni ‘70 e ’80 gli arsenali più grandi hanno raggiunto le 60mila testate dispiegate. Con il New Start sono state ridotte a 1.550. Ma la scadenza del trattato segna un’inversione di tendenza che porta sulla strada del non rispetto dell’articolo 6 dell’Npt, ovvero della grande promessa fatta nel ‘68 che queste potenze nucleari sarebbero arrivate un giorno al disarmo graduale. La cosa più preoccupante è questo sentimento di indolenza che c’è oggi nei confronti del sistema normativo che fa capo al multilateralismo”. È quanto afferma Ludovica Castelli, ricercatrice esperta di non proliferazione e disarmo dello IAI. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Scaduto il patto di deterrenza atomica New Start, superpotenze senza limiti: "Rischio raddoppio delle testate nucleari"

Approfondimenti su New Start

Giovedì scade il trattato tra Usa e Russia, e le due superpotenze non avranno più limiti alle armi nucleari.

Ultime notizie su New Start

