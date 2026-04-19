IA in Europa ritorno economico ancora limitato per chi investe

In Europa, nonostante gli investimenti nel settore dell'intelligenza artificiale siano cresciuti, i ritorni economici per le aziende sono ancora limitati. Le imprese continuano a confrontarsi con sfide legate ai costi elevati e alla mancanza di risultati immediati, mentre altre regioni stanno avanzando più rapidamente nello sviluppo di questa tecnologia. La situazione attuale evidenzia la necessità di interventi e strategie più efficaci per sfruttare appieno le potenzialità dell'IA.

Parola d’ordine: urgenza. Nel panorama globale dell’innovazione digitale, le aziende si trovano di fronte a un paradosso: da un lato l’imperativo categorico di adottare l’intelligenza artificiale per restare competitive, dall’altro una preparazione inadeguata che rischia di vanificare gli investimenti. A certificarlo è il report citato da Digital Skills and Jobs Platform of the European Union, che ha coinvolto 3.700 leader aziendali in 21 Paesi e ha analizzato i dati operativi da oltre 1.200 imprese globali. I numeri rivelano una realtà complessa: i l 68 per cento delle organizzazioni dichiara di investire “pesantemente” in forme diverse di intelligenza artificiale, che si tratti di IA agentiche, generative o machine learning,.🔗 Leggi su Ildenaro.it 96 Ways to Improve Your Life From Billionaires, Entrepreneurs & Productivity Experts Notizie correlate Doris: "Chi non investe in IA destinato a scomparire"Chi non investe oggi nell'intelligenza artificiale rischia di non avere un domani. Teatro Giordano ancora 'limitato', il Comune si difende: "Abbiamo agito secondo cronoprogramma"Lo comunica l’Amministrazione comunale, che ripercorre l’iter burocratico intrapreso per ripristinare la capienza del teatro di piazza Cesare... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Corsa alla Champions, i calendari a confronto; Huawei a Villa Erba: l’Europa dell’AI tra sovranità, infrastrutture e partnership – LMF; Quaranta associazioni cercano di impedire il ritorno della caccia al lupo in Europa; Deindustrializzazione, una strada senza ritorno. L'Europa accelera sull'IA: investimenti oltre 250 miliardi di euro entro il 2029Gli investimenti in intelligenza artificiale stanno crescendo a ritmi sostenuti e senza precedenti, anche in Europa. Le aziende di diversi settori stanno infatti aumentando le risorse dedicate a quest ... msn.com Ritorno alle origini Diciamo conferma della nostra identità. Ci vediamo alle 15, in piazza Duomo a Milano per costruire un’Europa diversa, più vicina alla gente comune. facebook Europa e Conference 2025/26 Diretta Esclusiva Sky NOW Quarti Ritorno, Palinsesto Telecronisti x.com