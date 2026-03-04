Doris | Chi non investe in IA destinato a scomparire

Il presidente di Assoreti e amministratore delegato di Banca Mediolanum ha affermato che chi non investe nell'intelligenza artificiale rischia di scomparire. Secondo Doris, l'AI rappresenta una frontiera tra chi continuerà a competere e chi sarà superato. La sua dichiarazione sottolinea l'importanza di adottare questa tecnologia per restare nel mercato.

Chi non investe oggi nell'intelligenza artificiale rischia di non avere un domani. Il messaggio che arriva dal presidente di Assoreti (nonché ad di Banca Mediolanum), Massimo Doris, è netto: l'AI segna una linea di confine tra chi resterà sul mercato e chi ne sarà travolto. «Non sono assolutamente preoccupato per il nostro settore ma chi non dovesse investire nei prossimi anni nell'intelligenza artificiale andrà in grossa difficoltà o scomparirà», ha sottolineato Doris, paragonando la rivoluzione tecnologica all'arrivo di Internet negli anni Duemila: un cambiamento profondo, ma non tale da cancellare il modello tradizionale. Nel frattempo, sempre più italiani scelgono di affidare i risparmi alla consulenza finanziaria per proteggerli dall'inflazione e farli crescere nel tempo.