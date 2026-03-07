Teatro Giordano ancora ' limitato' il Comune si difende | Abbiamo agito secondo cronoprogramma

Il Teatro Giordano rimane ancora parzialmente chiuso a causa di lavori di manutenzione e adeguamento dei presidi antincendio, richiesti dall’Ufficio Prevenzione Incendi dei Vigili del Fuoco di Foggia. Il Comune afferma di aver rispettato il cronoprogramma previsto per questi interventi, che sono necessari per ottenere il rinnovo della conformità e il ripristino della piena agibilità delle aree del teatro.

Lo comunica l’Amministrazione comunale, che ripercorre l’iter burocratico intrapreso per ripristinare la capienza del teatro di piazza Cesare Battisti. “Il 12 gennaio scorso – ripercorrono da Palazzo di Città - il Comando dei vigili del fuoco di Foggia ha acquisito la documentazione inoltrata dall’Ente, e il successivo 25 febbraio, all’indomani di un ultimo sopralluogo, è pervenuta la richiesta di un’ulteriore integrazione della stessa, articolata in dodici punti”. “L’Area Tecnica è stata immediatamente sollecitata per ottemperare alle richieste specifiche nel minor tempo possibile e con la massima rapidità”, aggiungono da Palazzo di Città.... 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Piscina Ortignola, il caso. Il Comune replica a Deai: "Abbiamo sempre agito rispettando le regole""La comunicazione trasmessa alla Procura rientrava nei doveri dell’Amministrazione comunale, che, in presenza di una segnalazione formale e a seguito...

Pista Stelvio senza neve, la Sib si difende: “Non abbiamo ancora ricevuto l’incarico”Bormio (Sondrio), 23 dicembre 2025 – “Noi della Sib non abbiamo potuto preparare la Stelvio per la mancanza dell’affidamento temporaneo del bacino di...

Tutti gli aggiornamenti su Teatro Giordano.

Teatro Giordano, dopo 130 giorni è ancora ridotto: e meno male che avrebbero risolto in 60 giorniMartedì e mercoledì 10 e 11 marzo al Teatro Giordano ci sarà lo spettacolo La mia vita raccontata male di Claudio Bisio. I biglietti però sono già terminati per entrambe le date, sia perché il notis ... foggiacittaaperta.it

Teatro Giordano a mezzo servizio: tempi lunghi per tornare alla piena capienza, Sala Fedora fuori usoL'istanza per il rilascio dell’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio è stata presentata, ma mancano all'appello una serie di documenti ... foggiatoday.it