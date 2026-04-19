Un progetto di archeologia digitale ha individuato la posizione dell’antica aula imperiale di Federico II a Viterbo, lungo viale Raniero Capocci. L’operazione ha utilizzato intelligenza artificiale e tecnologia laser per mappare le strutture e ricostruire l’aspetto originale del palazzo. Questa scoperta permette di conoscere meglio l’area e il sito che, fino a ora, era rimasto in gran parte sconosciuto.

Un’operazione di archeologia digitale sta restituendo la dimensione reale del palazzo di Federico II a Viterbo, individuando la posizione dell’antica aula imperiale lungo viale Raniero Capocci. Il progetto Oltre la Pietra, che coinvolge l’Università della Tuscia, il centro DigiLab della Sapienza di Roma e Archeoares, ha prodotto i primi risultati grazie a un investimento triennale da 20mila euro annui stanziato dal Comune. L’impatto tecnologico sulla memoria storica di Viterbo. Le nuove frontiere della ricerca non si limitano più allo scavo tradizionale, ma utilizzano strumenti non invasivi per decifrare il passato. Egidio Saveri, tesista dell’Unitus, ha descritto come il cantiere digitale stia procedendo attraverso l’impiego di scanner laser e sistemi di intelligenza artificiale per la mappatura dei resti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - IA e laser svelano il segreto di Federico II: riemerge il palazzo

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