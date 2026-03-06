Foggia | totem QR svelano i segreti di Federico II

A Foggia è stata presentata ufficialmente l’iniziativa culturale ‘Sui passi dell’Imperatore’ durante una cerimonia nell’Aula consiliare di Palazzo di Città. La manifestazione prevede l’installazione di totem QR che svelano i segreti di Federico II e si svolge nella giornata del 6 marzo 2026. La città ha aperto così una nuova modalità di avvicinamento alla sua storia.

La città di Foggia ha dato il via ufficiale a un'importante iniziativa culturale intitolata 'Sui passi dell’Imperatore', presentata nella mattinata del 6 marzo 2026 presso l'Aula consiliare di Palazzo di Città. L'iniziativa mira a riscoprire e valorizzare il legame storico tra il capoluogo della Capitanata e l'imperatore Federico II di Svevia, trasformando la memoria storica in un percorso turistico accessibile attraverso tecnologie moderne. L'evento ha la partecipazione diretta delle massime autorità locali e regionali, tra cui la sindaca Maria Aida Episcopo e l'assessore regionale ai Trasporti Raffaele Piemontese, insieme a rappresentanti culturali come Alice Amatore e Fabrizio De Lillo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Foggia sulle orme di Federico II: presentato il progetto culturale 'Sui passi dell’Imperatore'Il progetto è stato illustrato da Giuseppe De Lillo, rappresentante dell’associazione Daunia in Italy, che ha spiegato obiettivi e prospettive...

Biagio Antonacci fa cantare Foggia, poi esalta i dauni e Federico II: "Il vostro territorio merita"In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta...