Oggi si sono svolti i sopralluoghi previsti, anche se si sarebbe dovuto intervenire prima. Durante la prima conferenza dei servizi, che si è tenuta di recente, si discuteva sulla decisione riguardante il progetto in questione. La presenza sul campo ha riguardato le aree interessate, con l’obiettivo di raccogliere dati e valutare le condizioni attuali. La questione si inserisce in un procedimento avviato da tempo e ancora in fase di valutazione.

di Stefano Brogioni FIRENZE Nella primissima conferenza dei servizi, che doveva decidere il futuro aspetto del riqualificato teatro comunale di corso Italia, l’allora Soprintendente, Alessandra Marino, fece mettere a verbale di raccomandare "particolare attenzione nella scelta della pietra utilizzata per i paramenti esterni". Era fine dicembre 2015. Undici anni dopo, o quasi, Firenze è alle prese con il "cubo nero", il dispregiativo con cui è stato etichettato il complesso abitativo-ricettivo sorto al posto del teatro ottocentesco. Eppure, in quella che è la prima riunione, tenutasi negli uffici della direzione urbanistica, tutte le parti in causa sembravano ben consapevoli della delicatezza dell’edificio e della sua collocazione in un contesto cittadino assai particolare.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "I sopralluoghi oggi. Andavano fatti prima"

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