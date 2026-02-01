Morte Daniela Ruggi nella torre dove è stato trovato il teschio erano stati fatti altri sei sopralluoghi

Nella torre di Montefiorino dove è stato trovato il teschio di Daniela Ruggi, sono stati fatti sei sopralluoghi prima di scoprire il corpo. La torre, ormai in condizioni precarie, ha attirato l’attenzione degli investigatori che hanno esaminato più volte l’edificio senza trovare nulla di utile fino all’ultimo, quando il teschio è emerso tra le macerie. La scomparsa della donna nel 2024 ha fatto crescere il mistero, e ora si aspetta un’ulteriore svolta nelle indagini.

Secondo quanto apprende Fanpage.it, erano stati svolti ben sei sopralluoghi nella torre pericolante dove è stato ritrovato il teschio di Daniela Ruggi, scomparsa nel 2024 a Montefiorino. Durante quegli accertamenti, però, non sarebbe mai stato trovato nulla. La dottoressa e anatomopatologa Cattaneo è ora chiamata ad analizzare il cranio di Ruggi per capire cosa sia accaduto.

