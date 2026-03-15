Pavia | via libera al campo Sinti 600mila euro e scontro

Il Comune di Pavia ha approvato la fase di progettazione tecnica per l’insediamento di una comunità Sinti nella zona artigianale a est della città. La progettazione riguarda gli impianti elettrici e idrici e vede come incaricato un professionista locale. L’intervento prevede un investimento di circa 600 mila euro. La decisione ha suscitato un acceso dibattito nella comunità.

Il Comune di Pavia ha dato il via alla progettazione tecnica per l’insediamento della comunità Sinti nella zona artigianale a est della città, affidando la stesura dei progetti elettrici e idrici a un professionista locale. Questa decisione amministrativa segna l’inizio fisico dell’opera che dovrà ospitare 38 persone attualmente residenti in piazzale Europa. L’intervento prevede una spesa stimata di 33mila euro per gli allacciamenti infrastrutturali di base e altri 600mila euro per la realizzazione completa del campo vero e proprio. La scelta di procedere con questi lavori avviene mentre i residenti del quartiere si dichiarano pronti a ricorrere alle vie legali per opporsi al progetto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pavia: via libera al campo Sinti, 600mila euro e scontro Articoli correlati Campo sinti, via libera ai lavori. Residenti nel quartiere contrari: "Pronti ad andare in tribunale"Il primo passo verso la realizzazione del campo Sinti nella zona artigianale di Pavia Est è stato compiuto. Il trasferimento dei sinti a Pavia Est: “Area vicina ad aziende e villette”Pavia – Saranno spostati al confine tra via Aschieri e via Saragat, nella zona del bivio Vela, 38 sinti che attualmente vivono in piazzale Europa,... Tutti gli aggiornamenti su Pavia via libera al campo Sinti 600mila... Temi più discussi: Campo sinti, via libera ai lavori. Residenti nel quartiere contrari: Pronti ad andare in tribunale; Via libera al nuovo parcheggio multipiano: in arrivo 52 posti auto in più vicino al centro; C’è un uomo armato fuori da scuola: centinaia di studenti barricati in aula a Voghera. L’ansia dei genitori…; Lodi: domani i funerali della donna trovata morta in casa. Campo sinti, via libera ai lavori. Residenti nel quartiere contrari: Pronti ad andare in tribunalePavia, professionista incaricato dal Comune di predisporre gli allacci delle utenze. Scatta la protesta . msn.com Animali da compagnia nelle stanze d'ospedale, c'è il via libera della RegionePAVIA. Animali da compagnia in ospedale, c'è il via libera della Regione Lombardia. «Con il Regolamento regionale del 13 aprile 2017 abbiamo individuato i criteri per l’accesso di animali d’ affezione ... laprovinciapavese.gelocal.it Una violenta rapina si è consumata nella tarda serata alla periferia di Pavia, nella frazione di Motta San Damiano. Tre banditi con il volto coperto hanno fatto irruzione in una villa dove vive un artigiano di 64 anni, aggredendolo mentre dormiva. Dopo aver tent facebook Pegli, il ‘Voltino’ rimane ancora chiuso e il capolinea del 189 verrà spostato in via Pavia x.com