I segreti dell' oratorio della Madonna della Salute raccolti in un libro

Ieri, 18 aprile, nella sala consiliare del municipio di Camposampiero, si è tenuta la presentazione del libro intitolato “L'Oratorio della Madonna della Salute a Camposampiero”. L'evento ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso, interessato a scoprire i dettagli storici e le caratteristiche dell'oratorio. Il volume, curato da Gabriele Cappellato, raccoglie informazioni e approfondimenti sulla struttura religiosa situata nel comune.

Un folto pubblico è intervenuto ieri 18 aprile presso la sala consiliare del municipio di Camposampiero, alla presentazione del libro “L'Oratorio della Madonna della Salute a Camposampiero”, a cura di Gabriele Cappellato. Il piccolo ma prezioso libro indaga sulle vicende storiche, artistiche e.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Mysterium Festival, “Musica e spiritualità” nella chiesa Madonna della SaluteTarantini Time QuotidianoNuovo appuntamento con il Mysterium Festival 2026 a Taranto. Madonna della Salute: la salvezza di Padova dal pericolo mortaleDalla grazia concessa a un soldato alla salvezza di un’intera città: riscopriamo il miracolo della Madonna della Salute, che liberò Padova dal...