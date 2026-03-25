Mysterium Festival Musica e spiritualità nella chiesa Madonna della Salute

Da tarantinitime.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 26 marzo alle ore 20 si tiene a Taranto un evento del Mysterium Festival 2026, intitolato “Musica e spiritualità”. L’appuntamento si svolge nella chiesa Madonna della Salute e fa parte di una serie di manifestazioni che si tengono nella città. La serata prevede un programma dedicato alla combinazione tra musica e tematiche spirituali, con ingresso libero.

Tarantini Time Quotidiano Nuovo appuntamento con il Mysterium Festival 2026 a Taranto. Giovedì 26 marzo, alle ore 20.30, nella chiesa Madonna della Salute, spazio all’evento “Musica e spiritualità”, con protagonisti il chitarrista e compositore Federico Dragogna e il giornalista e saggista Pierfrancesco Pacoda. L’incontro propone una riflessione sul rapporto tra musica d’autore e dimensione interiore, esplorando il valore della musica come strumento capace di dare voce a bisogni profondi, oltre la sfera strettamente artistica. Il format, nato quattro anni fa tra i Sacri Monti del Verbano, si sviluppa attraverso un dialogo tra artista e pubblico, preceduto da una conversazione guidata da Pacoda, in cui la spiritualità viene intesa come relazione con una dimensione non materiale, non necessariamente religiosa. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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© Tarantinitime.it - Mysterium Festival, “Musica e spiritualità” nella chiesa Madonna della Salute

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