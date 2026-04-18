Una leggenda locale racconta di un soldato che ricevette una grazia divina, mentre un’altra narra di come la Madonna della Salute abbia protetto l’intera città da una grave epidemia. Questi episodi sono parte della tradizione che celebra il ruolo della venerata statua e delle preghiere rivolte alla Madonna in momenti di crisi. La devozione popolare si tramanda nel tempo attraverso ricordi e riti religiosi associati alla figura della Madonna della Salute.

Dalla grazia concessa a un soldato alla salvezza di un’intera città: riscopriamo il miracolo della Madonna della Salute, che liberò Padova dal terribile male. Ricordiamo una incredibile vicenda accaduta il 18 aprile nel 1428. Ad assistervi fu un uomo d’armi di nome Pietro Falco, reduce da mille battaglie e col fisico profondamente minato a causa delle numerose ferite riportate. In particolare gli risultava molto difficile muovere le gambe. Su consiglio di amici e medici si recò a Monteortone, in provincia di Padova, per cercare qualche rimedio ai propri malanni. Pietro era un uomo devoto e timorato di Dio. Più volte aveva fatto esperienza di una speciale protezione nel corso delle azioni belliche nelle quali in diverse occasioni solo dei fatti miracolosi avevano potuto salvargli la vita.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Madonna della Salute: la salvezza di Padova dal pericolo mortale

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