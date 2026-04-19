’I ragazzi di Montmartre’ in scena per i bimbi malati

Quest’anno, nell’ambito delle iniziative del Girotondo per sempre, si è tenuto uno spettacolo teatrale dedicato ai bambini malati. Si tratta di un musical ispirato al famoso locale parigino, interpretato da ragazzi di Montmartre. L’evento, organizzato dall’associazione che da più di venticinque anni promuove eventi artistici, ha avuto come obiettivo la raccolta di fondi per il reparto oncologico di un ospedale pediatrico.

E’ un musical ispirato al famoso Moulin Rouge lo spettacolo messo in scena nell’edizione di quest’anno dal Girotondo per sempre, l’associazione che da oltre venticinque anni organizza grandi eventi artistici per raccogliere fondi a favore del reparto oncologico del Meyer. Gli incassi di venerdì prossimo (24 aprile al teatro Cartiere Carrara, Lungarno Aldo Moro a Firenze) serviranno totalmente all’acquisto di letti da rianimazione pediatrica, dotati di regolazione elettrica, radio trasparenza, bilancia integrata e materiali idonei alla sanificazione per garantire comfort e sicurezza ai piccoli pazienti oncologici che si trovano in isolamento....🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’I ragazzi di Montmartre’ in scena per i bimbi malati Notizie correlate Leggi anche: Borello: 120 posti per aiutare i bimbi malati Finta beneficenza per bimbi malati: denunciati due truffatori in piazza DuomoIeri pomeriggio in piazza Duomo a Catania, gli agenti della polizia locale, impegnati nel servizio di vigilanza, sono intervenuti per fermare due... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Firenze, al Teatro Cartiere Carrara il musical solidale I Ragazzi di Montmartre; ’I ragazzi di Montmartre’ in scena per i bimbi malati; Vacanze di Pasqua 2026 : gli spettacoli e le pièce teatrali per bambini da vedere in famiglia; Cambiano coinvolge i giovani nel percorso culturale e artistico del territorio. Camille Pissarro - Boulevard Montmartre, Shrove Tuesday, sunset, 1897. Questo dipinto di Camille Pissarro non è solo un capolavoro impressionista, ma anche un riflesso delle convinzioni dell’artista. Per Pissarro, rappresentare la realtà nel modo più autenti - facebook.com facebook