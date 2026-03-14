Borello | 120 posti per aiutare i bimbi malati

Stasera alle 20.30, nel teatro parrocchiale Bonetti di Borello, si terrà la quarta edizione dello spettacolo benefico intitolato ‘Una chitarra 100 emozioni’. L’evento mira a raccogliere fondi e dispone di 120 posti disponibili per il pubblico. L’iniziativa è dedicata a sostenere i bambini malati, coinvolgendo artisti e spettatori in un appuntamento di solidarietà.

Stasera alle 20.30 il teatro parrocchiale Bonetti di Borello ospiterà la quarta edizione dello spettacolo benefico intitolato ‘Una chitarra 100 emozioni’. L’evento, ideato da Monica Biguzzi con artisti locali e amici della scuola di canto, mira a raccogliere fondi per i reparti di neuropsichiatria infantile e oncologia pediatrica situati in piazza Anna Magnani. Non si tratta di professionisti del settore, ma di una comunità che sceglie di rimettersi in gioco per sostenere progetti sociali concreti. La serata sarà presentata dal poeta e artista Giuliano Cardellini, mentre gli ospiti d’onore saranno il maestro Christian Cola insieme a Paolo Sacchetti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Borello: 120 posti per aiutare i bimbi malati Articoli correlati Leggi anche: Borello, spettacolo per i bimbi di neuropsichiatria infantile Leggi anche: Unes acquisisce i supermercati Borello, cosa prevede l’accordo: le parole di Fiorenzo Borello e Armando Strano Approfondimenti e contenuti su Borello 120 posti per aiutare i bimbi... Argomenti discussi: Borello, spettacolo per i bimbi di neuropsichiatria infantile; Musica e beneficenza, tutto pronto per la quarta edizione dell'evento 'Una chitarra 100 emozioni'.