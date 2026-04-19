I pronostici di domenica 19 aprile | Serie A Premier League Bundesliga e Ligue 1

Domenica 19 aprile si disputeranno diverse partite tra le principali leghe europee di calcio, tra cui Serie A, Premier League, Bundesliga e Ligue 1. Sono in programma incontri che coinvolgono squadre di prima fascia e alcune che cercano punti cruciali per le rispettive classifiche. Le sfide riguardano vari obiettivi, dalla salvezza alla qualificazione europea, con partite che si svolgeranno in diversi orari e stadi.

I pronostici di domenica 19 aprile, in campo Serie A, Premier League, Bundesliga, Ligue 1 e altri campionati in giro per il mondo La partita più importante di questa domenica si gioca senza dubbio in Premier League ed è un vero e proprio spareggio per il titolo che mette di fronte il Manchester City di Guardiola e l’Arsenal del suo allievo Arteta. I Citizens sono arrivati alla sosta per le nazionali di marzo dopo aver battuto 2-0 l’Arsenal a Wembley nella finale di EFL Cup, per poi travolgere il Liverpool nei quarti di FA Cup e ripetersi anche contro il Chelsea in Premier League. Mentre il City volava, l’Arsenal ha iniziato a vedere la propria stagione sgretolarsi: alla mancata vittoria della EFL Cup si è aggiunta l’eliminazione in FA Cup per mano del Southampton, squadra di Championship, nel sabato di Pasqua.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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