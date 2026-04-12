I pronostici di domenica 12 aprile | Serie A Premier League Bundesliga Liga e Ligue 1

Domenica 12 aprile si disputeranno molte partite nei principali campionati europei, tra cui Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1. In Italia, si giocherà una partita decisiva in chiave scudetto, con il Napoli che potrebbe avvicinarsi alla vetta o perdere terreno. Le altre competizioni vedranno incontri tra squadre di diversa classifica, con risultati che potrebbero influenzare la corsa ai rispettivi titoli nazionali e alle posizioni di classifica.

I pronostici di domenica 12 aprile, in campo Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga, Ligue 1 e altri campionati in giro per il mondo Sarà una domenica di Serie A molto importante in chiave Scudetto, che ci dirà se il Napoli potrà davvero sperare in una rimonta che avrebbe del clamoroso. La squadra di Antonio Conte ha ritrovato parecchi titolari che erano stati fermi per infortunio, e dovrà dare un’altra dimostrazione di forza in casa del Parma. Una vittoria metterebbe pressione all’Inter impegnata poi in una trasferta non semplice in casa del Como in lotta per la qualificazione alla prossima Champions League. La partita più spettacolare di oggi si gioca però in Premier League dove il Manchester City in corsa per il titolo sarà ospite del Chelsea: i gol dovrebbero arrivare puntuali.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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