Martedì sera su Rai 3 si interrompe la trasmissione condotta da un noto giornalista e viene annunciata una nuova programmazione per la serata del lunedì, con l’introduzione di un nuovo formato. La decisione riguarda un cambio nel palinsesto e coinvolge la presentatrice Monica Maggioni, che assume un ruolo di primo piano in questa fase di rinnovamento. La programmazione televisiva si prepara quindi a una modifica che riguarda la gestione delle serate di quella rete.

Cambio di programma nella prima serata del lunedì di Rai 3, dove si prepara una vera e propria staffetta tra volti noti dell’informazione televisiva. Al posto di Massimo Giletti, infatti, arriva Monica Maggioni, pronta a debuttare dal 20 aprile con il nuovo programma Newsroom. Una novità che segna una svolta nel palinsesto del canale, orientato sempre più verso l’approfondimento giornalistico e l’analisi dei grandi temi internazionali. “Lo Stato delle Cose” e il tema degli ascolti. Nelle ultime settimane, Lo Stato delle Cose ha chiuso la sua corsa con un ascolto dell’8% di share, dato che ha alimentato discussioni interne e alcune tensioni legate alla gestione del programma.🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Via Giletti dal lunedì di Rai 3, arriva la nuova sfida di Monica Maggioni

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