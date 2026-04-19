i nostri bilanci sono certificati e i verdi denunciano i verdi

I Verdi hanno presentato una denuncia contro altri membri del loro stesso movimento, che avevano già fatto ricorso in precedenza. La vicenda riguarda questioni interne e si sviluppa in un clima di accuse reciproche. La polemica si trascina da tempo e coinvolge diverse parti all’interno dell’organizzazione. La situazione rimane complessa e ancora non si sono visti sviluppi ufficiali o decisioni definitive.

La notizia è questa: i Verdi denunciano i Verdi che a loro volta li avevano già denunciati. Non ci si capisce niente? Proviamoci, anche se le puntate sono tante come le vecchie soap opera. Fermiamoci alle ultimissime. Gianluca Carrabs, membro della direzione nazionale di Europa Verde e tesoriere dei Verdi marchigiani, ha firmato una nota insieme a Sabrina Santelli e Paolo Canducci, coportavoce di Europa Verde Marche, per replicare alle accuse lanciate ieri dal gruppo pesarese del partito guidato dell’assessora pesarese Maria Rosa Conti e composto da Christian Guidi, Lina Conti e dalla consigliera cominale Adriana Fabbri. Tra le loro lamentele, quella principale era legata all’opacità dei bilanci dal 2021 a oggi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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