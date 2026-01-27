Rilancio dell’aeroporto Verdi bilanci aziendali e parametri economici semplificazione inaccettabile

L’aeroporto Giuseppe Verdi di Parma rappresenta un esempio di rilancio e di analisi dei bilanci aziendali. La semplificazione dei parametri economici e le recenti discussioni sui servizi televisivi evidenziano l’importanza di un approccio accurato e trasparente nella gestione degli aeroporti minori italiani, come quello di Parma.

“In riferimento a recenti servizi televisivi, riguardanti alcuni aeroporti minori del nostro paese è stato trattato anche il caso del Giuseppe Verdi di Parma”. Inizia così l'intervento del Segretario Generale Uiltrasporti Emilia Romagna Fabio Piccinini. “Come noto, la regione Emilia Romagna ha abolito la c.d. counciltax, proprio per stimolare le compagnie aeree ad investire sulla nostra regione, intercettando così le stime future di traffico passeggeri,previste in forte aumento nei prossimi anni e a tutto questo si deve aggiungere l’investimento di un gruppo di imprenditori che ha risollevato con denari propri, le sorti dello scalo cittadino.🔗 Leggi su Parmatoday.it

