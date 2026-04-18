All’interno del partito Europa Verde si sono sollevate richieste di dimissioni per alcuni dei suoi rappresentanti. Un gruppo di membri ha chiesto a Gianluca Carrabs e Sabrina Santelli di lasciare i loro ruoli attuali, invitandoli anche a non candidarsi alle prossime elezioni politiche del 2027. La richiesta si basa sulla necessità di trasparenza riguardo ai bilanci e alla gestione interna del partito.

"Chiediamo le dimissioni di Gianluca Carrabs e di Sabrina Santelli dagli incarichi attuali rivestiti all’interno del partito di Europa Verde e un passo indietro rispetto alla eventuale candidatura alle politiche del 2027. E poi vorremmo la nomina di un commissario ad acta, concordato con le federazioni locali, che verifichi e controlli l’operato dell’esecutivo regionale". La richiesta viene dal livello comunale e provinciale di Europa Verde rappresentato da Christian Guidi, Lina Conti e dalle amministratrici elette in Consiglio comunale, Maria Rosa Conti, ora assessore della giunta Biancani e Adriana Fabbri, consigliere comunale Avs, Alleanza Verdi Sinistra.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Trasparenza sui bilanci del partito". Verdi, attacco dall’interno a Carrabs: "Si dimettano lui e Santelli"

Notizie correlate

Leggi anche: Picierno all’attacco del suo Pd forcaiolo: “Si alla riforma nel nome delle vite rovinate”. E chiede trasparenza sui finanziamenti

“Rilancio dell’aeroporto Verdi, bilanci aziendali e parametri economici semplificazione inaccettabile“In riferimento a recenti servizi televisivi, riguardanti alcuni aeroporti minori del nostro paese è stato trattato anche il caso del Giuseppe Verdi...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Trasparenza sui bilanci del partito. Verdi, attacco dall’interno a Carrabs: Si dimettano lui e Santelli; Consorzi stradali, cambio di regole dopo oltre un secolo. Roma stringe sui fondi e pretende più trasparenza; Carlo Felice, l'allarme dei sindacati: Le uniche vittime rischiano di essere i lavoratori; Fondi sanitari integrativi, il decreto Pnrr introduce nuovi obblighi di trasparenza.

Trasparenza sui bilanci del partito. Verdi, attacco dall’interno a Carrabs: Si dimettano lui e SantelliChiediamo le dimissioni di Gianluca Carrabs e di Sabrina Santelli dagli incarichi attuali rivestiti all’interno del partito di Europa Verde e un passo indietro rispetto alla eventuale candidatura all ... ilrestodelcarlino.it

Trasparenza retributiva: nuovi obblighi del datore di lavoroLa trasparenza retributiva in costanza di rapporto: nuovi obblighi per i datori prima dell'assunzione e in corso di rapporto. ecnews.it

Il bilancio di Seif e la trasparenza. Il comunicato dell’ad Cinzia Monteverdi x.com

SANITÀ A COSENZA, NOMINA CONTESTATA ALLA UOC: DUBBI SU REQUISITI E TRASPARENZA Dalla delibera firmata da De Salazar emergono criticità su concorso, requisiti e deroghe: riflettori sulla gestione della sanità commissariata https://www.calabri - facebook.com facebook