VIDEO FOTO La benedizione delle Palme sia rinascita per Montevergine

Domenica delle Palme, il Santuario di Montevergine è stato riaperto al pubblico dopo quattro mesi di chiusura. La strada di accesso era stata interrotta a causa di una frana, impedendo l’accesso ai visitatori. La benedizione delle palme si è svolta con la presenza di fedeli e religiosi, segnando la ripresa delle attività nel santuario. L’evento è stato documentato tramite foto e video.

Tempo di lettura: 2 minuti Domenica delle Palme Riapre al pubblico il Santuario di Montevergine dopo quattro mesi di isolamento causati dalla chiusura della strada di accesso, interrotta a seguito di una frana. La riapertura è avvenuta in occasione della Domenica delle Palme, segnando un momento particolarmente significativo per fedeli e visitatori. All’interno del Santuario, nella mattinata odierna, si è svolto un breve momento di dialogo con l’Abate dell’ Abbazia di Montevergine, Riccardo Guariglia, che ha accolto i presenti e benedetto le Palme. «È un momento importante per tutta la comunità», il senso delle parole dell’Abate, che ha sottolineato il valore della riapertura non solo dal punto di vista religioso, ma anche umano, dopo mesi di difficoltà legate all’isolamento del complesso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - VIDEO/ FOTO La benedizione delle Palme sia rinascita per Montevergine Articoli correlati Leggi anche: Montevergine, l'Abate punta a riaprire il Santuario per la Domenica delle Palme Domenica delle Palme al Santuario di Montevergine: c’è il via liberaTempo di lettura: 2 minuti Dopo oltre quattro mesi di chiusura dovuta alla frana del 25 novembre, il Santuario di Montevergine, nel comune di... Tutto quello che riguarda VIDEO FOTO La benedizione delle Palme... Temi più discussi: Diretta streaming, la Messa del Papa per la Domenica delle Palme; Buongiorno, Buona Domenica delle Palme! Immagini e frasi originali per gli auguri di Buone Palme; Settimana santa, dalla Domenica delle Palme a Pasqua: tutte le celebrazioni in Cattedrale; Ruinas, un laboratorio dedicato alla lavorazione delle palme - L'Unione Sarda.it. Santa Messa Domenica delle Palme 2026 | Diretta video Rai 1: Angelus e benedizione ulivi con Papa Leone XIVSanta Messa Domenica delle Palme oggi 29 marzo 2026, Angelus con Papa Leone XIV: diretta video Rai 1 verso la Settimana Santa ... ilsussidiario.net SANTA MESSA DOMENICA DELLE PALME 2025/ Video Papa Francesco: portare la croce di Gesù è condividere l’amore«Buona Domenica delle Palme e Buon inizio di Settimana Santa a tutti»: così Papa Francesco saluta la Piazza San Pietro in festa nel vederlo nuovamente sull’altare una settimana dopo l’altra sorpresa ... ilsussidiario.net Buona domenica delle palme da parte nostra - facebook.com facebook Per la Domenica delle Palme, in Piazza San Pietro, sono stati distribuiti 120.000 ramoscelli di ulivo, 120 palme, numerose “palme fenix” donate dal Cammino Neocatecumenale e i tradizionali palmurelli provenienti da Sanremo x.com