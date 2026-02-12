Ti ammazzo e brucia i capelli della compagna i carabinieri salvano una 47enne | arrestato 50enne

I carabinieri sono intervenuti questa mattina in una casa di provincia dopo una lite violenta. Un uomo di 50 anni aveva minacciato di uccidere la compagna e aveva bruciato i suoi capelli. La donna, una 47enne, è stata salvata in extremis, e l’aggressore è stato arrestato. La prontezza dei militari ha evitato che la situazione degenerasse in una tragedia.

Poteva trasformarsi nell'ennesima tragedia ma la prontezza operativa e la capacità di gestione dell'emergenza da parte dei carabinieri hanno evitato conseguenze drammatiche. La risposta dei carabinieri è stata immediata. Una pattuglia della Stazione di Parma Oltretorrente, impegnata nei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione dei reati, si trovava già in zona e ha raggiunto il luogo della segnalazione in pochi istanti. Noncurante nemmeno della presenza delle forze dell'ordine, l'aggressore avrebbe continuato a minacciare la compagna, urlando frasi esplicite culminate con un tentativo di aggressione fisica.🔗 Leggi su Parmatoday.it

