I salesiani dell' Istituto Orselli celebrano San Giovanni Bosco E al San Luigi arriva il governatore de Pascale

I salesiani dell'Istituto Orselli hanno festeggiato sabato San Giovanni Bosco, il loro fondatore. È stata la prima volta con il nuovo direttore, don Paolo Negrini, a guidare le celebrazioni. Intanto, il governatore de Pascale è arrivato al San Luigi, attirando l’attenzione di studenti e insegnanti presenti. La giornata si è svolta tra momenti di preghiera e incontri ufficiali.

I salesiani dell'Istituto Orselli celebrano sabato la festa del loro fondatore, San Giovanni Bosco per la prima volta con il nuovo direttore don Paolo Negrini. Il programma vede alcuni appuntamenti riservati ai convittori Itaer e agli universitari del Collegio Salesiano: cineforum, ritiro.

