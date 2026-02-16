cpr a bologna il governatore de pascale ci ripensa dopo averle prese sia dalla destra che dalla sinistra

Salvate il soldato, nonché presidente dell’Emilia-Romagna, Michele de Pascale. Che in questi giorni le ha prese dalla destra, ma pure dal centrosinistra, dai sindacati e dal sindaco di Bologna. Tanto da ripiegare sull’apertura al dialogo offerta una settimana fa al governo sull’ipotesi di aprire un Centro di permanenza per il rimpatrio a Bologna. Mentre gli alleati, da Avs al M5s, lo bocciavano senza appello, il governo si prendeva il dito, la mano e il braccio. Intanto il partito della premier, con la solita eleganza, gli rinfacciava di non saper tenere a bada la sua giunta. Il governatore tenta ora di uscire dall’angolo dove sembra essersi messo da solo, accusando il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi di aver frainteso, dando la cosa per fatta, mentre lui aveva solo cercato di immolarsi per “uscire da un’ortodossia”, come ha appena detto in un’intervista a Cantiere Bologna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il sindaco di Bologna, Matteo de Pascale, ha criticato la sinistra perché non affronta ancora con decisione il tema della sicurezza.

Emergenza sicurezza, Piantedosi a de Pascale: “Presto un Cpr a Bologna” Bologna, 13 febbraio 2026 – Matteo Piantedosi ha incontrato il sindaco di Bologna, Matteo de Pascale, per confermare che il nuovo Centro di Permanenza per i Rimpatri (Cpr) si farà “a breve”.

