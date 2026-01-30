Sessant’anni fa, i tifosi ricorderanno ancora gli scontri tra i sostenitori di Brera e quelli di Palumbo. Da una parte, i seguaci di Brera preferivano i giocatori uruguaiani duri, mentre dall’altra, i tifosi di Palumbo puntavano sulla tecnica e sul talento dei giocatori. Quel tempo vedeva due scuole di pensiero opposte, spesso sfociate in risse e confronti acceso tra le curve.

La Champions non ci ha trattato bene. Vabbé, torniamo nel cortile della Serie A, dove si azzuffano giochisti e risultatisti. Beghe da ringhiera, stucchevoli e senza senso, perché i cosiddetti giochisti sono i più feroci risultatisti: coltivano il bel gioco perché così è più facile vincere. Faida antica. Ma un tempo i polemisti avevano altro impeto e altra autorevolezza. Sessant’anni fa il match più celebre. Da una parte il sommo Gianni Brera, all’epoca firma del Giorno, teorico di un calcio difensivo e pratico, giustificato dalle nostre ataviche carenze atletiche. Ammirava gli uruguaiani tosti più degli Abatini gracili (Rivera). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giochisti contro risultatisti: un tempo c'erano i pugni di Brera e gli scontri con Palumbo

Approfondimenti su Brera Palumbo

Dopo il confronto tra Como e Milan, le parole di Spalletti hanno acceso il dibattito tra chi privilegia il gioco e chi mira ai risultati.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Brera Palumbo

Argomenti discussi: Giochisti contro risultatisti: un tempo c'erano i pugni di Brera e gli scontri con Palumbo; La cattedrale per ciechi di Fàbregas: è il tempo a dividere giochisti e risultatisti; Giochisti-risultatisti, Fabregas risponde; Fabregas e Allegri, non esiste un solo modo di vincere. E il dibattito tra giochisti e risultatisti è un vezzo solo italiano.

Giochisti o risultatisti, un dato dice che Fabregas e Allegri non sono poi così diversiC'è una polemica che va avanti ormai da anni nel panorama del calcio italiano e che è stata rinfocolata la settimana scorsa dalla partita. tuttomercatoweb.com

Como Milan è stata una partita che ha fatto molto discutere anche per le dichiarazioni dei due tecnici. Ecco cosa ne pensa SpallettiComo Milan è stata una partita che ha fatto molto discutere anche per le dichiarazioni dei due tecnici. Ecco cosa ne pensa Spalletti Nella conferenza stampa prima di Cagliari Juve Spalletti ha detto l ... juventusnews24.com

Anche ieri, i risultatisti hanno vinto sui giochisti: corto muso Un pensiero anche a Cassano - facebook.com facebook

La cattedrale per ciechi di Fàbregas: è il tempo a dividere giochisti e risultatisti x.com