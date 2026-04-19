Rino Matarazzo è un allenatore italo-americano noto per aver conquistato la Coppa del Re con una squadra spagnola. Nato nel New Jersey, ha trascorso l'infanzia negli Stati Uniti prima di laurearsi in matematica. La sua carriera ha attraversato diverse tappe, tra Germania e Paesi Baschi, prima di arrivare a Siviglia. La vittoria in Spagna ha portato il suo nome sotto i riflettori del calcio nazionale.

Siviglia, 19 aprile 2026 - Da Wayne, New Jersey, a Siviglia, passando per Germania e Paesi Baschi. La storia di Pellegrino Matarazzo, per tutti ‘Rino’, è quella di un tecnico cresciuto tra culture diverse e arrivato, passo dopo passo, a un traguardo storico: la vittoria della Coppa del Re con la Real Sociedad, conquistata ai rigori contro l’Atlético Madrid di Diego Pablo Simeone. Un successo che vale doppio. Non solo perché arrivato a sorpresa, contro una squadra reduce da un grande momento europeo, ma anche perché rende Matarazzo il primo allenatore statunitense capace di vincere un trofeo in una delle cinque grandi leghe europee. Un segnale forte per tutto il movimento calcistico americano.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I genitori campani, l’infanzia in New Jersey, la laurea in matematica. Chi è Rino Matarazzo, l’allenatore italo-americano che ha vinto la Coppa del Re

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