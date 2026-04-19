Pellegrino Matarazzo, allenatore statunitense di origini irpine, ha raggiunto un risultato storico a Siviglia durante una finale di coppa del re. Con questa vittoria, è diventato il primo americano a conquistare un trofeo in uno dei cinque principali campionati europei. La sua carriera, iniziata negli Stati Uniti, lo ha portato in Spagna, dove ha guidato la squadra alla conquista del trofeo.

C’è un uomo che ieri sera a La Cartuja, a Siviglia, ha fatto una cosa che nessun americano aveva mai fatto prima: vincere un trofeo da allenatore in uno dei cinque campionati più importanti d’Europa. Si chiama Pellegrino Matarazzo, ha 48 anni, allena la Real Sociedad da quattro mesi, e il calcio lo ha nel sangue per ragioni che a Napoli si capiscono meglio che altrove. Suo padre Leopoldo faceva il meccanico nel New Jersey. Veniva dalla provincia di Avellino — da Ospedaletto d’Alpinolo, per la precisione, dove il nonno Pellegrino senior era di una delle famiglie più in vista del paese, e dove suo fratello Silvestro è stato sindaco. La madre Gemma lavorava in una fabbrica del Jersey ed era di Salerno.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Chi è Pellegrino Matarazzo, il figlio di irpini del New Jersey che ha vinto la Coppa del Re

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Pellegrino Matarazzo allena la Real Sociedad da quattro mesi e ha vinto la Coppa del Re contro l'Atletico Madrid ieri. Suo padre Leopoldo faceva il meccanico nel New Jersey. Veniva dalla provincia di Avellino. La madre Gemma lavorava in una fabbrica del J facebook

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