La coalizione di Takaichi Sanae vince le elezioni in Giappone con una maggioranza netta alla Camera dei Rappresentanti. Nonostante le nevicate abbondanti che hanno coperto Tokyo e le zone costiere, il Partito Liberal Democratico riesce a conquistare più di 300 seggi sui 465 in palio. La vittoria arriva in un momento di grande attesa, confermando il forte sostegno alla linea del governo.

Sotto le abbondanti nevicate che hanno ricoperto gran parte di Tokyo e delle città lungo la costa occidentale del Giappone, la coalizione di governo guidata da Takaichi Sanae ha centrato una solida maggioranza alle elezioni per la Camera dei Rappresentanti, il ramo più potente del parlamento bicamerale del Paese, conquistando oltre 300 dei 465 seggi disponibili. L’attuale prima ministra, forte di un indice di gradimento del 67%, cercava un vero e proprio mandato popolare e l’ha ottenuto. Anche senza avere al suo fianco Komeito, partner di coalizione da 26 anni e partito sostenuto dalla Soka Gakkai, un’organizzazione buddista laica molto ramificata sul territorio. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Elezioni in Giappone, Takaichi Sanae pigliatutto: vittoria a valanga del Partito Liberal Democratico

Il partito di Sanae Takaichi si avvicina alla vittoria nelle elezioni in Giappone.

Sanae Takaichi, premier del Giappone, ha annunciato ufficialmente l'indizione di elezioni anticipate nel paese.

