A Verona, durante la partita, sono stati segnalati alcuni episodi di contestazione da parte dei tifosi locali. I sostenitori hanno rivolto dei fischi verso il portiere ospite e alcuni cori contro il calciatore offensivo. Lo speaker dello stadio ha comunicato ufficialmente all'arbitro di aver ascoltato comportamenti considerati provocatori. Questa situazione si ripete a circa 16 mesi di distanza da un episodio analogo avvenuto in passato.

Mike Maignan e i tifosi del Verona, un anno e mezzo dopo. Il 21 dicembre 2024, alla fine di un altro Verona-Milan, Maignan si era avvicinato all'arbitro Marinelli per lamentarsi di alcuni buuu razzisti. Lo speaker aveva diffuso via altoparlante la richiesta di evitare manifestazioni di razzismo e le squadre, a quel punto, erano tornate negli spogliatoi. Il giudice sportivo alla vigilia di Natale aveva chiesto alla Procura un supplemento di indagine, che non portò squalifiche. Sedici mesi dopo, una scena simile. Maignan dopo l'intervallo, prima che la partita ricominciasse, ha chiamato l'arbitro Chiffi, che ha fatto leggere allo speaker l'annuncio sul divieto di "espressioni di violenza o discriminazione razziale", arrivato al 6' del secondo tempo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - I buu per Leao, i fischi per Maignan, l'annuncio dello speaker: cosa è successo a Verona

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