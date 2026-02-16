Riciclaggio Sgarbi assolto Macchina del fango contro di lui
Il critico d'arte Vittorio Sgarbi è stato assolto a Reggio Emilia, in rito abbreviato, dall'accusa di riciclaggio in relazione al caso del quadro di Rutilio Manetti, " La cattura di San Pietro ". L'assoluzione è stata pronunciata dal gup con la formula della vecchia insufficienza di prove, mentre la Procura reggiana guidata dal procuratore Gaetano Calogero Paci aveva chiesto una condanna a tre anni e quattro mesi di reclusione. Il fascicolo d'inchiesta inizialmente era stato aperto a Macerata (dove Sgarbi ha il domicilio a San Severino Marche, di cui fu sindaco) per poi approdare nella città emiliana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
