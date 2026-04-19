Un nuovo modello di smartwatch è stato presentato, caratterizzato da un quadrante da 46 millimetri e realizzato in acciaio inossidabile. Il dispositivo supporta la connessione eSIM, permettendo di effettuare chiamate e navigare in rete senza bisogno di uno smartphone collegato. Nel testo viene indicata la presenza di link di affiliazione, che potrebbero generare commissioni in caso di acquisti tramite di essi, senza costi aggiuntivi per l’utente.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. L’eleganza tecnica: acciaio 316L e design tondo. L’analisi visiva del Huawei Watch 5 da 46mm rivela una scelta costruttiva che punta sulla solidità dei materiali. La cassa è realizzata in acciaio inossidabile 316L con finitura nera, un materiale comunemente impiegato nel settore dell’orologeria per la sua resistenza strutturale e la capacità di mantenere una lucentezza costante nel tempo. Il design della cassa segue una linea tonda classica, che conferisce al dispositivo un profilo familiare per chi è abituato alla tradizione degli orologi analogici, pur mantenendo l’identità tecnologica di uno smartwatch moderno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Huawei Watch 5 46mm: Smartwatch con eSIM e acciaio inox

Huawei Watch ULTIMATE 2 YEL ( e-SIM Versiyonu)

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