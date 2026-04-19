Un nuovo modello di smartphone pieghevole è stato presentato, caratterizzato da un design in pelle e dotato di tecnologia Vision AI. Il dispositivo permette di gestire più applicazioni contemporaneamente grazie alle funzioni di multitasking. La presentazione è accompagnata da una nota di trasparenza che informa sulla presenza di link di affiliazione, con la possibilità di ricevere una commissione senza costi aggiuntivi per l’acquirente.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Pelle e resistenza: l’estetica del Mate X6. Analizzare il Huawei Mate X6 significa confrontarsi con una filosofia progettuale che cerca di risolvere la dicotomia tra ingegneria dei componenti e sottigliezza strutturale. Il dispositivo si presenta con un profilo ultra sottile, una caratteristica non scontata per un modulo pieghevole che deve ospitare un comparto ottico così articolato. Il modulo fotografico posteriore adotta...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Huawei Mate X6: Design pelle, Vision AI e multitasking

Huawei Mate X6 vs Huawei Mate X7

Notizie correlate

Huawei Mate X7: lo smartphone pieghevole da 2.099 euroE’ arrivato in Italia il nuovo Huawei Mate X7: smartphone pieghevole, con un design sottile ma robusto, prestazioni elevate ed un avanzato comparto...

Huawei mate 80 pro tra le novita del mwc 2026il huawei mate 80 pro spicca nel panorama premium grazie al sistema fotografico XMAGE con apertura variabile, premiato al MWC 2026 per i progressi...

Contenuti e approfondimenti

Huawei Mate 70 e Mate X6: addio definitivo ad Android (update)Mate 70 e Mate X6 sono i nuovi smartphone Huawei che supportano HarmonyOS NEXT 5.0, primo sistema operativo senza codice open source Android. Durante un evento organizzato a Shenzhen, Huawei ha ... punto-informatico.it

Huawei Mate X6 sbarca in Italia, è lui il pieghevole da scegliere?Dopo il primo lancio avvenuto a dicembre, l'azienda cinese ha annunciato oggi l'arrivo in Italia del suo ultimo smartphone pieghevole di punta, il Huawei Mate X6. Questo dispositivo di nuova ... tomshw.it