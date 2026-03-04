huawei mate 80 pro tra le novita del mwc 2026

Al MWC 2026 viene presentato il Huawei Mate 80 Pro, un modello che si distingue nel segmento premium. Tra le caratteristiche principali figura il sistema fotografico XMAGE con apertura variabile, che ha ricevuto un riconoscimento durante l’evento per i miglioramenti apportati all’imaging mobile. Il dispositivo si fa notare per le sue innovazioni nel settore degli smartphone di alta gamma.

il huawei mate 80 pro spicca nel panorama premium grazie al sistema fotografico XMAGE con apertura variabile, premiato al MWC 2026 per i progressi nell’imaging mobile. la combinazione tra prestazioni avanzate e capacità ottiche di alto livello lo rende una scelta competitiva per chi cerca contenuti di qualità e una gestione efficiente della potenza. di seguito sono presentate le principali specifiche, le caratteristiche fotografiche distintive e l’autonomia, in chiave informativa e orientata all’uso quotidiano. huawei mate 80 pro: specifiche chiave. sotto la scocca si trova un soC kirin 9030 pro affiancato da 16 gb di ram e 512 gb di storage. questa configurazione mantiene prestazioni costanti in tutto il mondo, offrendo la stessa esperienza agli utenti indipendentemente dal mercato di vendita. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

