Plaion ha annunciato il rilancio in alta definizione della saga horror della Blair Witch con una Gold Edition HD in formato Blu-ray. La collezione speciale include il film originale e il suo sequel, offrendo agli appassionati un’opportunità di rivivere il mito in una qualità visiva migliorata. Si tratta della prima volta che questa serie iconica viene proposta in questa versione, rievocando un fenomeno che ha segnato gli anni Novanta nel panorama horror.

Plaion lancia una collezione speciale in Blu-ray che riunisce il primo film del leggendario ciclo horror e il suo sequel, offrendo per la prima volta un’esperienza in alta definizione di un fenomeno che ha riscritto le regole del genere alla fine degli anni Novanta. La Gold Edition, pubblicata sotto il marchio Midnight Factory, raccoglie in due dischi le pellicole che hanno trasformato il concetto di paura attraverso il marketing virale e l’estetica del found footage. Il cuore della raccolta è rappresentato dal lavoro di Daniel Myrick ed Eduardo Sánchez, i registi esordienti che nel 1999 riuscirono a scuotere le sale cinematografiche con una produzione dai costi contenuti ma dall’impatto devastante.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Horror: torna il mito della Blair Witch in una Gold Edition HD

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