Da Midnight Factory arriva una nuova edizione in blu-ray che raccoglie il film di found footage considerato rivoluzionario nel genere horror, insieme al suo sequel. La collezione si intitola The Blair Witch Project Collection: una Gold Edition che presenta entrambi i titoli, offrendo ai fan l’opportunità di rivedere le due pellicole in un’edizione speciale. La pubblicazione si propone di celebrare l’impatto della saga nel panorama cinematografico.

Da Midnight Factory arrriva una Gold Edition con il film found footage che ha rivoluzionato l'horror e il suo sequel, entrambi in blu-ray. All'interno anche booklet e card da collezione. Fu un vero e proprio fenomeno horror di fine secolo. Uscito nel 1999, frutto di una produzione a basso costo scritta, diretta e montata da una coppia di registi esordienti, Daniel Myrick ed Eduardo Sánchez, The Blair Witch Project - Il mistero della strega di Blair divenne un enorme fenomeno virale, oltre a un perfetto caso di marketing. Il notevole successo aprì la strada a un sequel, Il libro segreto delle streghe: Blair witch 2, che in realtà utilizzava solo un richiamo agli eventi del primo film per percorrere poi strade molto più convenzionali.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Blair Witch Project Collection: una Gold Edition per raccontare come l'horror cambiò per sempre

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