Due icone del cinema, Robert De Niro e Marlon Brando, sono apparsi insieme in un film intitolato The Score, che include anche la partecipazione di Edward Norton. La pellicola è stata recentemente resa disponibile in alta definizione, offrendo agli spettatori l’opportunità di rivedere questa collaborazione storica. La presenza di questi attori ha attirato l’attenzione di appassionati e critici, desiderosi di riscoprire un classico del cinema.

Un incontro cinematografico senza precedenti vede protagonisti Robert De Niro e Marlon Brando all’interno della pellicola The Score, un’opera che ha la partecipazione di Edward Norton. Il materiale video disponibile offre una visione dettagliata attraverso il trailer ufficiale in alta definizione, raccogliendo anche momenti inediti, sequenze tratte dalle riprese, contenuti relativi al dietro le quinte e approfondimenti con i produttori e gli interpreti del cast. L’eccezionalità del cast e l’eredità di una produzione iconica. Analizzando la composizione del cast di The Score, emerge un elemento di rarità assoluta per la storia del grande cinema: la recitazione congiunta tra Robert De Niro e Marlon Brando.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - De Niro e Brando insieme: il mito di The Score torna in HD

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