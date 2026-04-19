Hormuz resta chiuso Teheran | Gli Usa non hanno il diritto di negarci il nucleare Trump | Israele grande alleato non come altri – La diretta

Lo Stretto di Hormuz rimane chiuso, e Teheran afferma che gli Stati Uniti non hanno il diritto di impedire il proprio programma nucleare. Nel frattempo, l’ex presidente degli Stati Uniti ha commentato l’alleanza con Israele, definendolo un grande alleato. Dopo un breve periodo di apparente distensione, segnato dalla riapertura dello stretto e da un cessate il fuoco tra Stati Uniti e Libano, le tensioni tra Washington e Teheran sono riprese a intensificarsi.

L’illusione di una distensione è durata solo poche ore. Dopo la riapertura dello Stretto di Hormuz seguita al cessate il fuoco tra Usa e Libano, il braccio di ferro tra Washington e Teheran è tornato a farsi serrato. A innescare il nuovo strappo è stata la fermezza di Donald Trump: il blocco dei porti iraniani, in vigore dal 13 aprile per tutte le navi da e per l’Iran, non si tocca. Una linea rossa invalicabile per Teheran che, per tutta risposta, ha deciso di sigillare nuovamente il passaggio strategico. Il fronte diplomatico intanto vede da una parte il leader iraniano Ghalibaf che gela le speranze di una soluzione rapida affermando che «l’accordo è ancora lontano»; dall’altra, il presidente Usa che lancia un monito durissimo: «Non potete ricattarci».🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Leggi anche: Hormuz di nuovo chiuso, l’Iran sui colloqui con gli Usa: «Progressi ma ancora lontani». Trump: «Israele grande alleato, non come altri» – La diretta Trump: “Israele è un grande alleato a differenza di altri”. Pezeshkian: “Usa non possono privarci del diritto nucleare””Una riunione ristretta del gabinetto del premier israeliano, Benjamin Netanyahu, discute oggi “i preparativi per la possibilità dell’interruzione... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Teheran richiude Hormuz: 'L'accordo con gli Usa è lontano'. Trump: 'Israele vero alleato non come altri' - LIVE; Lo stretto di Hormuz può essere chiuso? Lo spettro del blocco navale; L’Iran: USA violano accordi, chiuso nuovamente lo Stretto di Hormuz; Hormuz di nuovo chiuso, Trump: Senza svolta la guerra riprende. Macron: Ucciso un casco blu francese, responsabile Hezbollah. Teheran: Accordo con gli Usa ancora lontano. Da Ue retorica ipocrita su diritto internazionaleInsistiamo su alcune questioni che per noi non sono negoziabili, spiega il presidente del parlamento iraniano. Media, Trump convoca consiglieri su nuova crisi. Morto casco blu francese in Libano, Ma ... rainews.it Lo stretto di Hormuz resta chiuso. Vance: «Grato al Papa per aver detto che non vuole dibattere con Trump»La tregua tra Iran e Stati Uniti resta fragile. Secondo l’intelligence americana, Teheran avrebbe recuperato fino al 70 per cento delle scorte di missili balistici prebelliche e circa il 60 per cento ... editorialedomani.it Iran ammette “progressi” nei negoziati con gli Usa e attacca l’Ue La posizione di Teheran, le accuse a Bruxelles: "Basta ipocrisia"... - facebook.com facebook MEDIO ORIENTE | Iran: 'Progressi' nei colloqui con gli Usa, ma l'accordo è 'ancora lontano' Ghalibaf: 'Rimangono molte divergenze e punti fondamentali irrisolti'. Trump: 'Israele è un grande alleato, a differenza di altri' #ANSA x.com