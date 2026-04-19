Nelle ultime ore, lo stretto di Hormuz si trova al centro di tensioni crescenti. Le autorità statunitensi hanno deciso di rimandare indietro 23 imbarcazioni, mentre le forze iraniane hanno aperto il fuoco contro due petroliere indiane. Nel frattempo, circolano notizie sulla proposta di introdurre una tassa sul transito attraverso questa via strategica. La situazione resta volatile e senza segnali di de-escalation immediata.

La tensione nello Stretto di Hormuz resta altissima dopo una giornata segnata da incidenti, minacce e nuove mosse contrapposte tra Washington e Teheran. La Repubblica islamica ha annunciato il ripristino delle restrizioni al traffico marittimo, accusando gli Stati Uniti di non aver rispettato gli impegni e di proseguire con un blocco navale ritenuto illegittimo. Secondo il comando militare Khatam al-Anbiya, citato da Tasnim, l’Iran aveva inizialmente autorizzato un passaggio limitato e controllato di petroliere e navi mercantili sulla base degli accordi emersi nei colloqui. Una concessione definita «in buona fede», ma che sarebbe stata compromessa dal comportamento americano.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Hormuz nel caos: Trump non lo libera e l’Iran lo richiude

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