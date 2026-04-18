Oggi la Msc Euribia ha attraversato lo Stretto di Hormuz, mentre l’Iran ha deciso di richiudere lo stretto. Solo alcune imbarcazioni sono riuscite a passare, mentre altre restano bloccate. La situazione ha creato tensioni tra le compagnie di navigazione e le autorità locali. La decisione di chiudere lo Stretto riguarda diverse navi, tra cui alcune di grande stazza. La vicenda si svolge in un contesto di crescente attenzione internazionale sulla sicurezza marittima.

Roma, 18 aprile 2026 – C’è anche la Msc Euribia tra le imbarcazioni che oggi sono riuscite a varcare lo Stretto di Hormuz. Secondo i dati del sito di tracciamento marittimo VesselFinder., alle 13.30 la nave da crociera del gruppo italiano Aponte aveva già oltrepassato la penisola di Musandam, punta settentrionale dell’Oman, lasciandosi alle spalle il Golfo Persico. La Euribia procede in un convoglio di altre croceriste: segue la Celestyal Journey, mentre a breve distanza si trovano anche la Mein Schiff 4 e la Mein Schiff 5 della compagnia TUI Cruises. La Msc era in ormeggio forzato a Dubai dalla fine di febbraio. I 500 passeggeri che si trovavano a bordo quando è scoppiata la guerra in Iran, insieme a una parte dello staff, sono tutti riusciti a rimpatriare nei giorni successivi.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La Msc Euribia attraversa Hormuz. Ma l’Iran richiude lo Stretto: chi passa e chi no

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