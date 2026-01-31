Holm alla Juventus lo svedese arriva indipendentemente da Joao Mario? I bianconeri hanno l’accordo con il giocatore

La Juventus ha chiuso l’accordo con Holm, il centrocampista svedese, che già si prepara a vestire la maglia bianconera. La trattativa con il giocatore sembra andare avanti indipendentemente dalla situazione di Joao Mario, che ancora non è certo di arrivare a Torino. I tifosi aspettano di capire come si muoveranno le prossime mosse di mercato.

Holm alla Juventus, lo svedese arriva indipendentemente da Joao Mario? I bianconeri hanno trovato l’accordo con il calciatore. La Juventus è pronta ad accendere i motori per il rush finale di mercato, con l’obiettivo di consegnare gli ultimi tasselli alla rosa. Le ultime ore di sessione potrebbero portare movimenti importanti, con trattative destinate a entrare nella fase decisiva proprio a ridosso del gong. Tra le questioni più calde sul tavolo della dirigenza c’è quella che riguarda Emil Holm, che appare sempre più vicino a un trasferimento a Torino. Come riferisce La Repubblica, il matrimonio tra il terzino e il club rossoblù è ai titoli di coda. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

