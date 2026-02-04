Candela e Fila si sono incontrati di nuovo in Italia, questa volta all’Empoli. I due erano arrivati a Venezia all’inizio dell’anno, ma ora condividono la stessa squadra, dopo aver fatto strada in Europa. Candela ha lasciato il Real Valladolid, mentre Fila è tornato in Italia, pronti a dimostrare il loro valore sui campi di Serie A.

Solo incrociati a Venezia, dove Daniel Fila è arrivato a inizio 2025 proprio mentre Antonio Candela passava al Real Valladolid in Spagna, i due si ritrovano oggi compagni all’ Empoli, dove sono arrivati durante la finestra invernale di calcio mercato. "La trattativa è iniziata qualche giorno prima di quando è poi uscita la notizia e sono contentissimo che sia andata in porto – esordisce Candela – perché Empoli è una piazza importante, da qui sono usciti tanti calciatori importanti". Nonostante si fossero interessati diversi club, anche l’attaccante della Repubblica Ceca sottolinea come quella azzurra possa essere la soluzione migliore per lui. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Candela e Fila, due destini che si incrociano. I nuovi innesti azzurri si presentano ai tifosi

