Scambio Holm Joao Mario | cosa manca per chiudere Lo svedese può esserci col Parma? Ultimissime

Questa mattina si fa più concreta la trattativa tra Juventus e Bologna per lo scambio tra Holm e Joao Mario. Le parti stanno cercando l’accordo definitivo, ma alcune questioni ancora da sistemare. Nei prossimi giorni si aspetta una svolta, con lo svedese che potrebbe trasferirsi al Parma, se tutto va come previsto. La fumata bianca è vicina, ma ancora non c’è l’ok definitivo.

sull'affare col Bologna. Il mercato della Juventus ha improvvisamente accelerato su un binario laterale, trasformando un vecchio pallino in una concreta opportunità last-minute. Emil Holm è ora a un passo dal vestire il bianconero, grazie a un'apertura significativa arrivata dal Bologna nelle ultime 24 ore. L'operazione poggia su un incastro strategico: uno scambio di prestiti con Joao Mario, ormai scivolato ai margini del progetto tecnico alla Continassa. Il ruolo degli intermediari. La scintilla che ha dato vita alla trattativa è scoccata quasi per caso negli uffici della sede juventina.

