Calciomercato Juve occhi puntati in Serie B | i bianconeri stanno seguendo da vicino questo giocatore I dettagli

La Juventus ha messo gli occhi su un giovane talento della Serie B. La società bianconera sta monitorando da vicino un giocatore che potrebbe entrare nel mirino nelle prossime settimane. Per ora, nessuna ufficialità, ma l’interesse è concreto e il nome resta sotto stretta osservazione.

Calciomercato Juve, i bianconeri stanno seguendo da vicino un talento della Serie B. Nel mirino della Vecchia Signora c'è Beyuku. Le ultime. Il radar del calciomercato della Juve non smette mai di scansionare i campi di tutta Italia, con un'attenzione particolare rivolta ai talenti emergenti che stanno illuminando le categorie inferiori. La strategia del club bianconero, ormai consolidata sotto la gestione di Comolli, punta a intercettare i campioni di domani prima che il loro valore di mercato diventi proibitivo, garantendo così sostenibilità e linfa verde al progetto tecnico di Luciano Spalletti.

La Juventus sta ancora cercando un attaccante.

