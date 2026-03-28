Juventus squadra più disciplinata della Serie A | il dato sui cartellini non lascia dubbi Tutti i dettagli

La squadra in testa alla classifica disciplinare della Serie A è quella che ha ricevuto il minor numero di cartellini gialli e rossi finora. I dati ufficiali mostrano che questa formazione ha mantenuto un comportamento più corretto rispetto alle altre squadre del campionato. Nessuna altra squadra ha registrato un numero di ammonizioni e espulsioni così basso durante la stagione.

La Juventus è la squadra più disciplinata della Serie A in corso: il dato sui cartellini gialli e rossi non lascia dubbi. Vediamo i dettagli. Il campionato di Serie A si ferma per lasciare spazio alla Nazionale di Gattuso, attesa dalla decisiva e caldissima trasferta di Zenica contro la Bosnia per staccare il pass verso i Mondiali 2026. Ecco i numeri più interessanti e i primati, positivi e negativi, di questa stagione, sotto il profilo disciplinare. • Le squadre più sanzionate. Il primato di squadra più “cattiva” spetta al Cagliari con ben 72 cartellini totali (70 gialli e 2 rossi). Segue a ruota la Fiorentina a quota 69 (68 gialli, 1 rosso), mentre il terzo gradino di questo scomodo podio è condiviso da Sassuolo e Verona con 66 sanzioni (63 gialli e 3 rossi a testa). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus squadra più disciplinata della Serie A: il dato sui cartellini non lascia dubbi. Tutti i dettagli Articoli correlati Juventus Next Gen, saluta Okoro: il giocatore lascia i bianconeri per trasferirsi in Serie B. Tutti i dettagliBernardo Silva Juve, l’annuncio del portoghese: «Il giorno in cui lascerò il City…». Atalanta, febbre da New Balance Arena! Il dato sui biglietti venduti contro la Juventus, mentre per il Borussia Dortmund…Tutti i dettagliDuran lascia il Fenerbahce: dove giocherà l’attaccante colombiano accostato anche alla Juventus a gennaio. Tutto quello che riguarda Juventus squadra Argomenti discussi: Il Real Madrid vive da decenni nel lusso, ma il calcio moderno richiede oggi più disciplina che splendore. Juventus, allarme numeri: tra Tudor e Spalletti è il rendimento più basso degli ultimi 15 anniPer trovare un andamento peggiore bisogna tornare indietro alla stagione 2010-11, quando sulla panchina bianconera sedeva Gigi Delneri e la squadra faticava a costruire una vera identità. gonfialarete.com Calcio: Runjaic, 'Juventus squadra eccellente, tra le più forti'Contro una squadra come la Juventus abbiamo bisogno di una gara eccellente per poter ottenere dei punti. Assieme all'Inter, secondo me è una delle formazioni più forti del campionato. Dobbiamo essere ... ansa.it