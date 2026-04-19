Hockey Prato a Camaiore La carica di Bernardini

Sul campo di Prato a Camaiore, la squadra di hockey ha concluso le ultime partite con un andamento equilibrato, alternando momenti di buon livello a qualche performance meno convincente. Il capitano ha commentato che, fino a questo punto della stagione, i risultati sono in linea con le previsioni iniziali, anche se le prestazioni sono state variabili. Nessun dato ufficiale sui punteggi o sulle classifiche è stato ancora comunicato.

"Un bilancio? Direi che fino a qui siamo sostanzialmente in linea con le attese: abbiamo alternato prestazioni di spessore ad altre meno brillanti, ma i risultati stanno arrivando. Obiettivo? Vogliamo chiudere il girone al primo posto". E’ coach Enrico Bernardini ad indicare il primo obiettivo stagionale dell’ Hockey Prato, nonché la "stella polare" da seguire anche nel match di campionato odierno che vedrà Santoro e compagni fare visita alla Rotellistica Camaiore (per una gara che inizierà alle 18). Sulla carta non sembra esserci partita, in quanto si tratta della classica sfida tra Davide e Golia. Lo dicono i numeri: la banda Bernardini comanda il girone E del campionato di Serie B con 27 punti, mentre i rivali occupano l’ultima posizione e hanno finora totalizzato un solo punto.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Hockey. Prato a Camaiore. La carica di Bernardini Notizie correlate Hockey Prato in campo. Duello con CamaioreBattere anche la Rotellistica Camaiore, centrando così la quinta vittoria in altrettante partite disputate. Hockey Serie A2. Camaiore travolgente. Forte e Pumas okForte dei Marmi-Eboli 5-2 Successo maturo e in rimonta per i ragazzi di Andrea Facchini, che soffrono enormemente nel primo tempo. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Primato Hockey Prato . Trasferta ok con sei reti; Kraken Camaiore, una bella realtà sportiva. Chiudono al quinto posto la Serie A 2025/26 di hockey inline; Ultima di campionato in A2 per la Blue Factor: trasferta a Viareggio per l’onore; Giustizia sportiva: Una giornata di squalifica a Vito Gallotta dopo Camaiore-Eboli di Serie A2 2025/26. Hockey. Prato a Camaiore. La carica di BernardiniUn bilancio? Direi che fino a qui siamo sostanzialmente in linea con le attese: abbiamo alternato prestazioni di spessore ... sport.quotidiano.net Hockey Prato in campo. Duello con CamaioreBattere anche la Rotellistica Camaiore, centrando così la quinta vittoria in altrettante partite disputate. Questo l’obiettivo con cui l’Hockey Prato affronterà stasera alle 20,45 i rivali della ... lanazione.it MAREMMA HOCKEY facebook